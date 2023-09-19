Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

ABD'deki temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabul etti.Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'nin New York kentindeki diplomasi trafiği sürüyor.
78'inci Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na görüşmelerinde katılımcılara hitabının ardından Türkevi'ne geçen Erdoğan, ikili görüşmelere de devam ediyor.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmeleri kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.
Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanında küresel ve bölgesel konular, Rusya-Ukrayna Savaşı, göçmen meselelerinin görüşülmesi bekleniyor.