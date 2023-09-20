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Abdulkadir Selvi: Meral Akşener'e saldırmayın, yarın lazım olur! Bildiklerim var...

Abdulkadir Selvi: Meral Akşener'e saldırmayın, yarın lazım olur! Bildiklerim var...

CHP yandaşı medyanın İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yönelik ağır eleştiri bombardımanı sürüyor. Fatih Portakal'ın 'yanar döner parti' söylemiyle öne çıktığı bombardıman için Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'den "bildiklerim var" deyip, "Meral Akşener'e saldırmayın, yarın lazım olur!" uyarısı geldi.

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İyi Parti'nin yerel seçimlere ittifaksız girme kararıyla ilgili olarak, "CHP medyasını, 'Akşener’e bu kadar saldırmayın, yarın lazım olabilir' diye uyarıyorum, başka bir şey demiyorum. Çünkü bildiklerim var" dedi. Selvi, bugünkü yazısının "İyi Parti dik durabilecek mi?" başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

CHP medyası hop oturup hop kalkıyor...

"Meral Akşener, seçim ittifakı yapmayacakları konusunda her gün yeni bir adım atıyor. İYİ Parti sözcüleri yerel seçime kendi adaylarıyla gireceklerini açıkladıkça, CHP medyası hop oturup hop kalkıyor.

Akşener'i ele geçirseler bir kaşık suda....

Öyle ki Meral Akşener’i ellerine geçirseler bir kaşık suda boğacaklar. Ama Akşener sonunda çark edip, İstanbul ve Ankara’da ittifak yaparsa demokrasi kahramanı olacak.

Bildiklerim var, yapmayın...

CHP medyasını, “Akşener’e bu kadar saldırmayın, yarın lazım olabilir” diye uyarıyorum, başka bir şey demiyorum. Çünkü bildiklerim var."

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