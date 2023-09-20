Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başladı: İlk maçlar sonuçlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun heyecanı 8 maçla başladı. Son şampiyon Manchester City, Kızılyıldız'ı 3-1 mağlup ederken Barcelona'nın golcüsü Robert Lewandowski de Avrupa kupalarında Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’nin ardından 100 gol barajını aşan üçüncü futbolcu oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H grubunda oynanan ilk hafta maçlarıyla 2023-2024 sezonu start aldı.

Günün ilk karşılaşmaları olan 19.45 seansında Milan-Newcastle United maçında gol sesi çıkmadı.

Diğer müsabakada ise RB Leipzig, konuk olduğu Young Boys'u 3-1'lik skorla geçti.

Son şampiyon 3 puana 3 golle ulaştı

10 Haziran 2023'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı finalde şampiyonluk kupasını kaldıran Manchester City, Kızılyıldız'ı ağırladı.

Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen İngiliz ekibi ilk yarıyı 1-0 geride kapatmasına rağmen Arjantinli golcüsü Julian Alvarez'in golleriyle 2-1 öne geçti.

Rakibini kendi sahasına hapseden Manchester City, 73. dakikada Rodri'nin golüyle farkı 2'ye çıkararak 90 dakika sonunda sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Lewandowski 100 gol barajını aştı

Barcelona, konuğu Royal Antwerp'e gol yağdırdı.

2 gol, 1 asistle yeni transfer Joao Felix, ön plana çıkarken mücadele 5-0'lık skorla ev sahibi lehine sonuçlandı.

Robert Lewandowski de Avrupa kupalarında, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’nin ardından 100 gol barajını aşan üçüncü futbolcu oldu.

PSG galibiyetle puanla başladı

Borussia Dortmund'u ağırlayan Paris Saint-Germain (PSG), 3 puana yıldız oyuncularıyla ulaştı.

Fransız ekibine 2-0'lık galibiyeti getiren goller Kylian Mbappe ve Achraf Hakimi’nin ayağından geldi.

Alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu

Feyenoord (Hollanda) - Celtic (İskoçya): 2-0

Lazio (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya): 1-1

F Grubu

Milan (İtalya) - Newcastle United (İngiltere): 0-0

Paris Saint-Germain (Fransa) - Borussia Dortmund (Almanya): 2-0

G Grubu

Young Boys (İsviçre) - Leipzig (Almanya): 1-3

Manchester City (İngiltere) - Kızılyıldız (Sırbistan): 3-1

H Grubu

Barcelona (İspanya) - Antwerp (Belçika): 5-0

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Porto (Portekiz): 1-3