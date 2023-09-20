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Ters yöne giren otomobil minibüsteki yolculara dehşeti yaşattı! 5 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ters yöne giren otomobil minibüsteki yolculara dehşeti yaşattı! 5 kişi yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da ters yola giren otomobil karşı yönden gelen yolcu dolu minibüs ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

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Kaza, Seymen Mahallesi mevkiindeki Çorlu Havaalanı yolunda meydana geldi. Yolunu karıştırarak İstanbul yolu bağlantı noktasından havaalanı istikametine ters yönden giren B.B. idaresindeki otomobil ile N.O. idaresindeki yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası otomobil şoförü B.B. ve araçlarda bulunan 4 yolcu yaralandı. Yaralı 5 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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