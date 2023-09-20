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Filenin Sultanları Arjantin'i de devirip tarih yazdı! Üst üste 19. galibiyet geldi

Filenin Sultanları Arjantin'i de devirip tarih yazdı! Üst üste 19. galibiyet geldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları öncesi Japonya'daki elemelerde dördüncü maçında Arjantin'i 3-1 yenerek üst üste 19. galibiyetini aldı.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları öncesi Japonya'daki elemelerde grubundaki dördüncü maçında Arjantin ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, rakibini 3-1 yenerek üst üste 19. galibiyetini aldı. Filenin Sultanları, Arjantin'e karşı 3-1 kazanarak gruptaki 4. maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.

İkinci seti Arjantin'e verdik

Birinci set: Mücadeleye her iki ülke de karşılıklı sayılar alarak başlarken setin iki bölümünü daha iyi oynayan milli takım, ilk seti 25-16 önde tamamladı.

İkinci set: İkinci sette iki ülke de hücumda etkili olurken setin ortalarına doğru milli takım 1 sayı (9-8) öne geçti. Arjantin, setin ortalarında farkı kapatıp 15-12 öne geçti. Milliler 6 sayılık seri ile farkı (22-23) 1 sayıya indirse de Arjantin, ikinci seti 25-22 önde bitirdi.

Üçüncü set: Üçüncü sete iyi başlayan milli takım, setin başlarında 5 sayı (5-0) öne geçti. Set boyunca iyi oynayan milli takım, üçüncü seti 25-15 kazandı.

Dördüncü set: Dördüncü sette daha iyi bir oyun ortaya koyan milliler Vargas, Ebrar Karakurt, Eda Erdem ve Hande Baladın'ın etkili sayılarıyla seti 25-15 maçı da 3-1 kazandı.

Maçın karnesi...

Salon: Yoyogi
Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Michlic Agnieszka (Polonya)
Türkiye: Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Gizem Örge, Ayça Aykaç, Elif Şahin)
Arjantin: Nizetich, Farriol, Cugno, Bulaich Simian, Herrera Rodriguez, Mayer (Rizzo, Pelezo, Salinas, Mercado, Graff, Vera)
Setler: 25-16, 22-25, 25-15, 25-15
Süre: 108 dakika

Üst üste 19. galibiyetle rekor

Filenin Sultanları, bu maçla birlikte üst üste 19. galibiyetini alarak dünya çapında kırılması zor bir istatistiğe ulaştı.

Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu, dünya "1" numarası "Filenin Sultanları", dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan ev sahibi Japonya, 5'inci Brezilya'nın yanı sıra, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile birlikte B Grubu'nda yer alıyor.

Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.

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