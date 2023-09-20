Atatürk'ün fotoğrafına 'müstehcen' hareketler yapan İmam Hatip'li yakalandı

İSTANBUL Eyüp'te bir imam hatip lisesinde çekilen görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Atatürk portresine yönelik uygunsuz hareketler yapan 17 yaşındaki A.E.S. isimli öğrenci, polis ekiplerince gözaltına alındı.Abone ol
İstanbul Valiliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yaptığı belirlenen bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Valilikten yapılan açılamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişinin Atatürk'ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergilediğinin görüldüğü belirtildi.
Söz konusu kişinin kimliğinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, olayı gerçekleştiren 17 yaşındaki A.E.S'nin gözaltına alındığı bilgisi verildi.
Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldığı bildirildi.