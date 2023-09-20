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Barış Yarkadaş'dan Meral Akşener'e: Hepimizi saf mı zannediyor?"

Barış Yarkadaş'dan Meral Akşener'e: Hepimizi saf mı zannediyor?"

Barış Yarkadaş, seçim bittiği günden AK Parti'ye ve MHP’ye yönelik tek bir eleştiri cümlesi kuramadığını söylediği Meral Akşener’in hedefinde CHP olduğunu söyledi. Yarkadaş, "CHP’lilerin alerjisini kaşımaya ve aklınca CHP seçmenini devşirmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti lideri Akşener'in tavrının muhalif seçmene bıkkınlık verdiğini iddia eden tv100 yazarı Yarkadaş, "‘'Eski mahalle'’sindeki komşularını sürekli kötülüyor ve yeni mahallesindekilerin güvenini kazanmaya çalışıyor. Ancak ne yaparsa yapsın olmuyor…Çünkü partisi tavadaki yağ gibi eriyor…  Bir siyasetçi için ne hazin bir durum…" dedi.

"Akşener, eski komşusu CHP’ye ilişkin akıl almaz sözler edip adeta Millet İttifakı’ndaki geçmişini silmeye çalışırken acaba hepimizi saf mı zannediyor?" diye soran Barış Yardakaş yazısının devamında şunları kaydetti:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2018 seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Adayı olarak Abdullah Gül’ü önerdiğini belirten Akşener, hiçbir zaman ispatlanamayacak olan bu iddiayı ortaya atarak CHP’lilerin alerjisini kaşımaya ve aklınca CHP seçmenini devşirmeye çalışıyor.

Akşener’in planına göre, “Vay beeee neler olmuş!” diyecek olan CHP seçmeni koşa koşa İYİ Parti’ye gidecek…

Gören de Akşener’i Abdullah Gül ismine karşı “şanlı bir direniş’’ sergilemiş sanacak…

Gören de Abdullah Gül ile Akşener’in arasında “uzlaşmaz çelişkiler’’ olduğunu düşünecek…

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