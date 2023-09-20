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Polis aracı, minibüs ve otomobil çarpıştı! 3'ü polis 6 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Polis aracı, minibüs ve otomobil çarpıştı! 3'ü polis 6 kişi yaralandı

Bursa'da kontrolden çıkan minibüs, polis aracı ve otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 3'ü polis 6 kişi yaralandı.

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Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Gökdere Bulvarı'nda meydana geldi. Ali Ferruh Yücel Caddesi üzerinde seyir halinde olan Asım Ş. idaresindeki 16 S 7623 plakalı servis minibüsü, Göksel Ç. idaresindeki 16 T 0645 plakalı ticari taksi ve Beyazıt Caddesi'nden Kemal Bengü Caddesine seyir halinde görevden dönen 16 A 62737 plakalı polis aracı çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle 3 polis memuru ile serviste bulunan 3 yolcu yaralandı. Yaralı 3 polis memuru ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, servis minibüsündeki 3 yolcu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi götürüldü.

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