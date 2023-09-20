Artvin'i karıştıran olay! Beslediği köpek kuduz çıktı, köy karantinaya alındı

Artvin’in Arhavi ilçesinde M.G. isimli kişi, sahiplendiği köpeğin saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan M.G. tedavi altına alınırken yapılan inceleme sonucu, ölen köpeğin kuduz olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Yolgeçen, Kavak ve Ulaş köyleri 6 ay süreyle karantina altına alındı.

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Olay Arhavi ilçesi Yolgeçen köyünde yaşandı. M.G. isimli vatandaş, sahiplendiği köpeğin, boynunu sıkan tasmayı açmak için yanına yaklaştığında köpeğinin saldırısına uğradı. M.G., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanınca Rize Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Köpek öldü

Veteriner hekim kontrolünde tedavisi yapılan köpeğin çok kısa bir süre sonra ölmesi üzerine şüphelenen Arhavi İlçe Tarım Müdürlüğü, köpeğin leşini otopsi için Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderdi.

6 ay süreyle karantina alındı

Otopsi sonucuna göre köpeğe 'kuduz' teşhisi konulması üzerine, Yolgeçen, Kavak ve Ulaş köyleri 6 ay süreyle karantina altına alındı. Hayvan hareketliliğini ilgilendiren karantinada, ekipler bölgede çalışmalarına başladı.