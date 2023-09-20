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Elazığ'da kavga ettikleri kişileri pompalı tüfekle vurdular!

Elazığ'da kavga ettikleri kişileri pompalı tüfekle vurdular!

Elazığ'da bilinmeyen bir sebeple kavga eden 2 grubun silahlı kavgasında 2 kişi pompalı tüfekle vuruldu.

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Olay, merkez Mimar Faruk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya döndüğü olayda, 2 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yapıldı.

Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan, tüfek saçmalarının geldiği park halinde bazı araçlar ise hasar aldı.

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