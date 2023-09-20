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Gaziantep'te yan baktın kavgası kan döktü! 1'i ağır 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gaziantep'te yan baktın kavgası kan döktü! 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Gaziantep Şehitkamil'de gündüz saatlerinde sokak ortasında yan baktın kavgası eden iki grup kavgalarını gece silahlı kavgaya çevirdi. Silahlı kavga sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

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Olay, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında gündüz saatlerinde yan bakma nedeniyle tartışma çıktı.

Yaşanan tartışma çevredeki vatandaşların araya girmesiyle büyümeden sona erdi. Gece saatlerinde tekrar karşılaşan iki grup arasında bu sefer kavga çıktı.

Silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Kısa sürede büyüyen kavgada pompalı tüfeklerin ateşlenmesi sonucu İsmail B. (42) ile Mehmet B. (23) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, silahlı kavga sonucu yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İsmail B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay sonrası pompalı tüfeği ateşlediği belirlenen Eren Ö. (23) isimli şüpheli şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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