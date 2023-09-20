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İç çamaşırlı sarhoş kadınlar ortalığı birbirine kattı!

İç çamaşırlı sarhoş kadınlar ortalığı birbirine kattı!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde isimleri Sierrah Newell ve Brianna Lafoe olarak açıklanan iki kadın üzerlerinde sadece iç çamaşırıyla bir barın önüne geldi. Kucaklarına aldıkları bir bebeği önce defalarca havaya atan ve daha sonrasında bebeği ayak bileklerinden aşağıya doğru sallandıran kadınlar tutuklandı.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki bir barın önüne gelen sarhoş iki kadın ortalığı birbirine kattı. Sadece iç çamaşırı giyen kadınlar güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde önce çevredekilerle kavga etti ardından ise kucaklarına aldıkları bebeği defalarca havaya fırlattı. Görüntülerin tepki çekmesinden sonra iki kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çevredekilerin duruma tepki göstermesi üzerine onlarla kavga eden kadınların görüntüleri sosyal medyada ifşa edilince adata infial yarattı.

20 ve 19 yaşındaki kadınlar olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İkili çocuk istismarı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ABD
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