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Hırsız kadınlar apartman sakinlerinin kabusu oldu! 1 saatlik hırsızlık kameralara yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hırsız kadınlar apartman sakinlerinin kabusu oldu! 1 saatlik hırsızlık kameralara yakalandı

İstanbul Arnavutköy'de bir apartmana kartla girerek bütün dairelerden hırsızlık yapan hırsız kadınların o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Arnavutköy Nene Hatun Mahallesi’nde bir binaya giren 2 kadın hırsız, bina giriş kapısını ellerindeki kartlarla saniyeler içinde açtı. Bina girişinde ve içerisinde güvenlik kameralarını fark eden 2 kadın, tanınmamak için yüzlerini elleriyle kapattı.

Yaklaşık 1 saat boyunca bina içerisindeki dairelere girip hırsızlık yapan kadınların o anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Öte yandan aynı kadınların ilçedeki farklı mahallelerde de bazı evlere girmeye çalıştığı, etrafı kolaçan ettiği o anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

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