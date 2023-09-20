Hırsız kadınlar apartman sakinlerinin kabusu oldu! 1 saatlik hırsızlık kameralara yakalandı
İstanbul Arnavutköy'de bir apartmana kartla girerek bütün dairelerden hırsızlık yapan hırsız kadınların o anları güvenlik kamerasına yansıdı.Abone ol
Arnavutköy Nene Hatun Mahallesi’nde bir binaya giren 2 kadın hırsız, bina giriş kapısını ellerindeki kartlarla saniyeler içinde açtı. Bina girişinde ve içerisinde güvenlik kameralarını fark eden 2 kadın, tanınmamak için yüzlerini elleriyle kapattı.
Yaklaşık 1 saat boyunca bina içerisindeki dairelere girip hırsızlık yapan kadınların o anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Öte yandan aynı kadınların ilçedeki farklı mahallelerde de bazı evlere girmeye çalıştığı, etrafı kolaçan ettiği o anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.