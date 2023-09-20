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Sünnet çocuğu istedi belediye başkanı Togg'u sünnet arabası yaptı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sünnet çocuğu istedi belediye başkanı Togg'u sünnet arabası yaptı!

Balıkesir Sındırgı'da 9 yaşındaki sünnet çocuğunun isteği üzerine makam aracı olarak kullanılmaya başlanan Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg bu kez de sünnet arabası oldu.

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Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş erkekliğe ilk adımını atan 9 yaşındaki Ömer Faruk Yaşar’ın isteği üzerine Togg’u süsleterek düğün evine gönderdi. Yaşar olmaz dediği sünnet aracı sürprizini sevinçle karşıladı.

Düğüne gelen misafirlerde yerli ve milli araca yoğun ilgi gösterdi.
Sonrasında Ömer Faruk Yaşar konvoy eşliğinde Togg ile şehir turu attı.

İlk defa Togg’a bindiğini ve çok güzel bir duygu olduğunu belirten Ömer Faruk Yaşar “Araba çok iyi burada böyle bir ferahlık hissediyorsun içine girince. Başkan amcamız Ekrem Yavaş’a da sürprizi için teşekkür ediyorum” dedi.

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