Büyükçekmece'de 'dur' ikazına uymayan araçta 13 kaçak göçmen yakalandı!
İstanbul Büyükçekmece'de polis ekiplerinin 'dur' ikazına uymayan bir araçta 13 kaçak göçmen yakalandı.Abone ol
Olay gece saatlerinde Büyükçekmece’de yaşandı. Trafik polislerinin yolda ‘dur’ ihtarına uymayan misafir plakalı araç kaçmaya başladı. Araç birkaç kilometre ötede Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
Araçtan çıkan 13 şahısın sorgulamalarında kaçak göçmen oldukları anlaşıldı. Göçmenler göç idaresine gönderilirken aracı kullanan yabancı uyruklu sürücünün hakkında da işlem yapıldı.