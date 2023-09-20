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Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis cezası!

Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis cezası!

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan tutuklu sanık, 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

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Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.İ, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki evinde, gece saatlerinde motosiklet ile yanına gelen 2 kişiye sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri süren İ.İ, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliye ve beraat istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırdığı İ.İ'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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