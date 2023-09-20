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Konya'da polis ekiplerinden zehir tacirlerine operasyon! 7 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Konya'da polis ekiplerinden zehir tacirlerine operasyon! 7 kişi tutuklandı

Konya Seydişehir'de narkotik polis ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 7 zanlı tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla ilçe genelinde çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 2 hafta süren çalışmada yapılan fiziki ve teknik takip sonrası N.U.A., H.B., A.K., Y.Ş., M.Ş., M.Ö. M.İ. ve Y.T. takibe alındı. Ekipler, Y.T.’yi 16,45 gram esrar maddesi ile yakalarken, operasyonun devamında yapılan çalışmada evlerde ve araçlarda yapılan aramada ise 4 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Yapılan son operasyonda ise 25 gram esrar maddesi, 14 adet hap, 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, şüpheli M.Ö. uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan gözaltına alındı.

İlçede son 2 hafta içerisinde yapılan operasyonlarla M.Ö. ile birlikte ilçede uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen N.U.A., H.B., A.K., Y.Ş., M.Ş., M.İ. ve Y.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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