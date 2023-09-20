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Erzurum'da feci kaza! Taş yüklü kamyon şarampole uçtu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Erzurum'da feci kaza! Taş yüklü kamyon şarampole uçtu

Erzurum Palandöken yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taş yüklü kamyon şarampole devrildi. Meydana gelen kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Erzurum-Tekman Palandöken yolunda meydana gelen trafik kazasında Taş ocağından Nene Hatun taş kırma şantiyesine taş getiren Mikail Elemiş yönetimindeki 25 AAC 043 plakalı kamyon virajı alamayarak şarampolde devrildi.

Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı. 112 ekiplerinin yaralı Mikail Elemiş'e ilk müdahalesinin ardından arkadaşları ve yoldan geçen sürücülerin yardımıyla uçurumdan ambulansa taşındı.

Kazayla ilgili Jandarma ekiplerince soruşturma başlatılırken sürücüler güzergahta sık sık kazaların olduğunu ve tedbir alınması gerektiğini söyledi.

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