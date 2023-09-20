Kızını gün içinde 111 kez arayan anneye hapis cezası

Güney Kore'de, kızına gün içinde 306 kısa mesaj gönderip, 111 kez arayan anne 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Güney Kore'de 50'li yaşlarındaki bir kadın, yetişkin kızını sürekli taciz ettiği gerekçesiyle altı ay hapis ve iki yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.

NTV'de yer alan habere göre Güney Kore'nin Daejeon kentinde yaklaşık bir sene boyunca kızını hem sözlü hem de fiziksel yolla taciz eden anne, şikayet üzerine mahkemeye çıktı.

The Korean Herald gazetesinin haberine göre; başlangıçta mesajlar İncil okuma tavsiyesi, kızının evde olup olmadığını sorgulama gibi yaygın talepler içeriyordu. Fakat kız yanıt vermekten sakındıkça mesajların tonu kızının cinsel davranışına ilişkin aşağılayıcı yorumları da kapsadı.

Üstelik anne, kızını fiziksel olarak takip ediyor, belirtilen süre içinde evini sekiz kez ziyaret ediyor ve evin içine bakmak gibi diğer tehdit edici davranışlarda bulunuyordu.

Daejeon Bölge Mahkemesine göre, polis tedbirine rağmen anne altı kez daha izinsiz girdi.

Eylemlerinin kasıtlı veya önceden planlı olmadığını iddia eden annenin savunması kabul edilmedi ve mahkeme hapis cezasıyla birlikte 40 saatlik takip karşıtı eğitimi tamamlamasına da karar verdi.