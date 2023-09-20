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Sosyal medyadaki paylaşımlara 27 gözaltı

Sosyal medyadaki paylaşımlara 27 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medyadaki 'nefret söylemleri' nedeniyle 27 kişi gözaltına alındı. Yapılan açıklamada 13 ilde "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" niteliğinde paylaşım yaptığı belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

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Sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından 13 ilde 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, açık kaynak araştırmalarında internette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" niteliğinde paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

Başsavcılık tarafından söz konusu sosyal medya paylaşımlarında iddia edilen konulara ilişkin olarak işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen suçlardan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, işleniş şekli ve olayın özellikleri itibarıyla 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 2/1-k maddesinde düzenlenen toplu suç kapsamında olduğu değerlendirilen eylemler sebebiyle Ankara, Hatay, Antalya, Samsun, Kahramanmaraş, Sakarya, İzmir, Siirt, Şanlıurfa, Tokat, Edirne, Bursa ve İstanbul illerinde bulunan 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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