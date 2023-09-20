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Milli halterci Batu Han Yüksel'e 8 yıl ceza

Milli halterci Batu Han Yüksel'e 8 yıl ceza

Türkiye Halter Federasyonu, Milli halterci Batu Han Yüksel'e 8 yıl doping cezası verildiğini açıkladı.

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Türkiye Halter Federasyonu, Milli halterci Batu Han Yüksel'e 8 yıl hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı'nın ilgili maddeleri gereğince 23 yaşındaki milli halterci Yüksel'e 8 yıl hak mahrumiyeti cezasının verildiği aktarıldı.

23 yaşındaki milli sporcu, bu yıl Ermenistan'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda erkekler 81 kiloda ikinci olmuştu.

Yüksel, koparmada 152 kg ile gümüş, silkmede 187 kg ile bronz madalya kazanırken toplamda 339 kg ile Avrupa ikinciliği elde etmişti.

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