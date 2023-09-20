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Çankırı'da Jandarmadan uyuşturucu operasyonu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çankırı'da Jandarmadan uyuşturucu operasyonu!

Çankırı'da Jandarma ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir adrese yaptığı operasyonda 1 şahıs gözaltına alındı. Evden çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda 13,744 gram kubar esrar, 17 kök kenevir, 39 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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