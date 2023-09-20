BIST 7.833
DOLAR 27,04
EURO 28,94
ALTIN 1.678,32
HABER /  EKONOMİ

Türkiye'ye 400 milyon avro afet yardımı geliyor!

Türkiye'ye 400 milyon avro afet yardımı geliyor!

Avrupa Parlamentosunun (AP) Bütçe Komitesi, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla 400 milyon avroluk afet yardımında bulunmasına onay verdi.

Abone ol

AB Komisyonunun Türkiye, İtalya ve Romanya'ya toplam 454,8 milyon avroluk afet yardımı yapması ilgili komiteden 1'e karşı 26 oyla geçti.

AP Genel Kurulunun 2-5 Ekim'de Strazburg'daki toplantısında yapılacak oylamada da yardımlara onay çıkması bekleniyor. Komisyonun yardımı, önceki gün de AB ülkelerinin oluşturduğu AB Konseyinden onay almıştı.

Yardımın 400 milyon avrosu şubattaki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye gidecek. Yardımın 33,9 milyon avrosu 2022'de kuraklığın vurduğu Romanya, 20,9 milyon avrosu ise Eylül 2022'de sellerin tahribata yol açtığı İtalya'ya gönderilecek.

Yardımlar, AB bütçesinin dayanışma ve acil yardım için ayrılan bölümünden karşılanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
BTK beklenen adımı attı! İnternet ve TV abonelikleri için "teyit" zorunluluğu getirdi
BTK beklenen adımı attı! İnternet ve TV abonelikleri için "teyit" zorunluluğu getirdi
Çankırı'da Jandarmadan uyuşturucu operasyonu!
Çankırı'da Jandarmadan uyuşturucu operasyonu!
'Tiny house (küçük ev) yaparsın belediye bir şey demiyor' yalanıyla büyük vurguna imza attılar
'Tiny house (küçük ev) yaparsın belediye bir şey demiyor' yalanıyla büyük vurguna imza attılar
Bilim dünyasında çığır açıcı bir ilk! 130 yıl önce nesli tükenmişti
Bilim dünyasında çığır açıcı bir ilk! 130 yıl önce nesli tükenmişti
Milli halterci Batu Han Yüksel'e 8 yıl ceza
Milli halterci Batu Han Yüksel'e 8 yıl ceza
Türk ve Afrikalı iş insanları İstanbul'da buluşacak
Türk ve Afrikalı iş insanları İstanbul'da buluşacak
Sinop'ta palamut bereketi yüzleri güldürdü
Sinop'ta palamut bereketi yüzleri güldürdü
2023 Türkiye Karting Şampiyonası 5. yarışı İzmir'de düzenlenecek
2023 Türkiye Karting Şampiyonası 5. yarışı İzmir'de düzenlenecek
Elon Musk'ın deneyi dünyayı ikiye bölecek! Beyin çipi projesi insan deneyleri için onay aldı
Elon Musk'ın deneyi dünyayı ikiye bölecek! Beyin çipi projesi insan deneyleri için onay aldı
Azerbaycan açıkladı: Ermenistan'a ait kışla imha edildi!
Azerbaycan açıkladı: Ermenistan'a ait kışla imha edildi!
Sosyal medyadaki paylaşımlara 27 gözaltı
Sosyal medyadaki paylaşımlara 27 gözaltı
 Suç makinesine çete lideri yakalandı! Özel hareket destekli operasyon anları...
 Suç makinesine çete lideri yakalandı! Özel hareket destekli operasyon anları...