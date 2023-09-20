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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu! 2 şüpheli gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu! 2 şüpheli gözaltına alındı

Zonguldak'ta Jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 şüpheli yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çaycuma ilçesinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden bir şüpheliye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 280 gram kubar esrar, 300 gram kurutulmuş esrar ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları çerçevesinde 2 şüpheli şahsın ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.

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