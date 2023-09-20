BIST 7.833
DOLAR 27,04
EURO 28,94
ALTIN 1.678,32
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Samsun'da tefecilik operasyonu: 3 şüpheli yakalandı!

Samsun'da tefecilik operasyonu: 3 şüpheli yakalandı!

Samsun'da emniyet güçlerince düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tekkeköy ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda A.H, C.H. ile M.M. gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda 18 borçlu kişiye ait olduğu belirlenen 517 bin 50 liralık senet ve doküman ile dijital malzeme de ele geçirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Artçı sarsıntılar son dönemdeki obruk oluşumunu tetikledi!
Artçı sarsıntılar son dönemdeki obruk oluşumunu tetikledi!
Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Antalya'da acı kaza! Şarampole uçan otomobile 2 kişi can verdi
Antalya'da acı kaza! Şarampole uçan otomobile 2 kişi can verdi
CHP'li başkan desteklediği aday seçimi kazanamayınca 39 kişiyi işten çıkardı
CHP'li başkan desteklediği aday seçimi kazanamayınca 39 kişiyi işten çıkardı
Kano kazasında öldüğü haberini yayan kişi yakalandı altından yüz kızartan suç çıktı
Kano kazasında öldüğü haberini yayan kişi yakalandı altından yüz kızartan suç çıktı
Aydın'da Jandarma uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi!
Aydın'da Jandarma uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi!
Elektrikli otomobil çağı! Avrupa'da satılan 5 arabadan 1'i artık elektrikli!
Elektrikli otomobil çağı! Avrupa'da satılan 5 arabadan 1'i artık elektrikli!
Ahmet Ercan deprem sonrası bu illere tsunami uyarısında bulundu!
Ahmet Ercan deprem sonrası bu illere tsunami uyarısında bulundu!
Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi, Alzheimer'a yakalanıyor!
Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi, Alzheimer'a yakalanıyor!
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu! 2 şüpheli gözaltına alındı
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu! 2 şüpheli gözaltına alındı
Bakanlıktan sinema sektörüne 72,5 milyon liralık destek!
Bakanlıktan sinema sektörüne 72,5 milyon liralık destek!
Birleşik Krallık'ta enflasyon yüzde 6,7'ye geriledi!
Birleşik Krallık'ta enflasyon yüzde 6,7'ye geriledi!