Antalya'da acı kaza! Şarampole uçan otomobile 2 kişi can verdi

Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Cumalı Mahallesi D400 Karayolu'nda gece saatlerinde meydana geldi. Yaşar Kösedal'ın (40) kullandığı 07 AE 285 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Olay sonrası ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonrası araçta yolcu olarak bulunan Burak Bakıcı ve sürücü Yaşar Kösedal'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Bakıcı ve Kösedal'ın cenazeleri incelemenin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna, oradan da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.