Adana'da asırlık tarihi kaleye sprey boyayla zarar verdiler!

Adana Kozan'da 7 asırlık tarihi Kozan Kalesi bazı şahıslar tarafından sprey boyalarla boyanarak zarar gördü.

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Kozan’da görkemli surları ve tarihi dokusu ile her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Kozan Kalesi'nin tarihi duvarlarına spreyle yazılama ve resim yapılması görenlerin tepkisini çekti.

7 asır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kozan Kalesi, Hitit ve Asurlar döneminin izlerini geleceğe taşıyan 400 metre uzunluğundaki surla görenleri etkiliyor.

Kalede, su kuyuları, sarnıçlar, zindanlar ve mutfaklar gibi birçok yapı her yıl tarih turizmi için ilçeye gelen binlerce kişiye ev sahipliği yapıyor.

Hatay’dan ilçeye ziyarete gelen Reşit Yıldız, “Kozan Kalesi'ni çok duydum ve gezmek istemiştim. Burada gençler gelip yazılar yazmış kirletmişler üzüldüm. Lütfen bunu yapmayalım” diyerek tepki gösterdi.