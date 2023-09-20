Eskişehir'de kamyonetin çarptığı yaşlı kadın can verdi!

Eskişehir'de kontrolden çıkan kamyonet yolda yaya haldeki 73 yaşındaki kadına çarptı. meydana gelen kazada kadın hayatını kaybetti.

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Kaza, Eskişehir-Bursa kara yolu Uluönder Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nihat U. idaresindeki 26 AGT 673 plakalı kamyonet, yaya halde bulunan 73 yaşındaki Mehlika Saçbüken’e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan 73 yaşındaki Mehlika Saçbüken, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.