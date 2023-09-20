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Sultanbeyli'de ehliyetsiz sürücü oromobiliyle kanala uçtu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sultanbeyli'de ehliyetsiz sürücü oromobiliyle kanala uçtu!

İstanbul Sultanbeyli'de direkisyon kontrolünü kaybeden ehliyetsiz sürücü yol kenarındaki kanala uçtu.

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Kaza, saat 11.00 sıralarında Adil Mahallesi Hamidiye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Yuşa Sağlam idaresindeki 20 HK 555 plakalı otomobil ehliyetsiz sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 3 metre yükseklikteki kanala düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Ehliyetsiz sürücü, İbrahim Yuşa Sağlam kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Polisin kazayla ilgili inceleme başlattı.

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