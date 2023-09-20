İlham Aliyev'den Ermenistan'a gözdağı: Silahları bırakına kadar vurmaya devam edeceğiz

Azerbaycan, Karabağ'da Azerbaycan güvenlik güçlerine yönelik saldırıların ardından dün 'anti terör' operasyonu başlatmıştı. ABD ve Rusya başta olmak üzere gelen 'ateşkes' çağrılarına İlham Aliyev'den cevap geldi. Aliyev, operasyonun bitmesi için tek şartını açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüşen Aliyev, Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakması durumunda operasyonun duracağı açıkladı. İşte Karabağ'da yaşananlar...

09:05 60'tan fazla Ermeni mevzisi ele geçirildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Anar Eyvazov, Karabağ'daki Ermenistan silahlı güçlerinin 60'tan fazla mevzisinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini, 20'ye yakın askeri araç, 40'tan fazla top, 30'dan fazla havan topu, 2 uçaksavar sistemi ve 6'dan fazla elektronik harp istasyonunun imha edildiğini açıkladı.

08:25 Aliyev, operasyonun bitmesi için şart koştu

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, Aliyev ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken arasındaki telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre Aliyev, Blinken ile görüşmesinde Karabağ'da Azerbaycan ordusunca başlatılan antiterör tedbirlerinin gerekçelerini aktardı.

Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerden ve son aylarda artan provokasyonlarından, sözde rejimin "cumhurbaşkanı seçimi" yapmasından bahseden Aliyev, provokatif eylemleri önlemek için bölgede yerel nitelikte antiterör tedbirlerine başlamak zorunda kaldıklarını kaydetti.

Aliyev, Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakması ve silahsızlandırılması durumunda terörle mücadele tedbirlerinin durdurulacağını belirtti.

- Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör tedbirleri

44 günlük 2. Karabağ Savaşı sonrası, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde rejimin attığı adımlar tansiyonun yükselmesine neden oldu. Sözde rejim son günlerde kontrolündeki topraklarda Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri ve sabotaj girişimleri gibi bir dizi provokasyonlarda bulundu. Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya ve arazilere mayın döşemeye devam etti. Azerbaycan'dan gelen, sözde rejimin feshedilmesi taleplerine rağmen Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda 9 Eylül'de sözde "cumhurbaşkanlığı seçimi" yapılması tansiyonu daha da yükseltti. Son olarak Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunda Azerbaycan devlet kurumuna ait bir kamyon mayına bastı ve 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine giden polis aracının başka bir mayına basması sonucu 4 polis şehit oldu. Bunun üzerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla yerel antiterör önlemleri başlatıldığını bildirdi.