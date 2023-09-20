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Haraç alamadığı esnafa iş yerinde tüfekle kurşun yağdırdı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Haraç alamadığı esnafa iş yerinde tüfekle kurşun yağdırdı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Adana Seyhan'da girdiği bir iş yerinde esnafın haraç vermemesine sinirlenen silahlı saldırgan esnafı tüfekle vurdu. Vurulan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, geçtiğimiz gün merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cep telefonu satışı yapan Ahmed Madarati'nin (30) yanına gelen kimliği belirsiz bir kişi, haraç istedi.

Madarati haraç vermeyi reddedince şahıs, bu kez de cep telefonu vermesini söyledi. Madarati bu teklifi de reddedince şahıs, av tüfeğiyle iş yerine ateş açtı.

Silahın tutukluk yapması üzerine Madarati ara sokağa kaçtı. Şüpheli, takip ettiği Madarati'yi tüfekle vurup, kaçtı. Madarati, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerası ortaya çıktı

Silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin iş yerine av tüfeğiyle geldiği ve Madarati'nin kaçtığı anlar yer aldı.

Şüphelinin önce Madarati'nin peşinden koştuğu ve cinayetin ardından geri dönüp iş yerine 2 el ateş ettiği anlar da kayda yansıdı. Polis ekipleri, cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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