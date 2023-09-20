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Sosyal medyada 'mülteci' provokasyonuna operasyon! Tanıdık isimler gözaltında

Sosyal medyada 'mülteci' provokasyonuna operasyon! Tanıdık isimler gözaltında

Sosyal medyadaki mülteci karşıtları paylaşımlarla ilgili Aykırı internet sitesinin Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak ve Muhbir Twitter hesabının editörlerinden Süha Çardaklı’nın da aralarında olduğu 27 kişi gözaltına alındı. Saraçhane’de yapılan ırkçılık karşıtı miting öncesinde provokatif paylaşımlar yapan Müdafaa Hareketi hesabını yöneten 4 kişi de iki gün önce gözaltına alınmıştı.

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Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme”, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamalarıyla 27 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Aykırı isimli internet sitesinin Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak ve Muhbir Twitter hesabının editörlerinden Süha Çardaklı’nın yanı sıra Mülteci Haberleri editörü, Suriyeliler Suriye’ye Platformu kurucusu, Karargah sayfasının editörü de yer alıyor.

Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, açık kaynak araştırmalarında internette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme”, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” niteliğinde paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

Başsavcılık tarafından söz konusu sosyal medya paylaşımlarında iddia edilen konulara ilişkin olarak işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen suçlardan soruşturma başlatıldı.

“Müdafaa Hareketi”nden 4 gözaltı

Pazartesi günü (18 Eylül) de Cumartesi günü Saraçhane’de ÖZGÜR-DER tarafından düzenlenen ırkçılık karşıtı miting öncesi provokatif paylaşımların yapıldığı “Müdafaa Hareketi” hesabını yönettiği iddiasıyla Erdi Can Yıldız, Rauf Köse, Ömer Yetimoğlu ve Emre Cuşan gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlardan Erdi Can Yıldız, 14 Mayıs’taki seçimlerde Zafer Partisi’nin Ardahan Milletvekili adayıydı.

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