Otoyolda facia yaşandı! 2 kişi öldü 6 kişinin durumu kritik

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir bölümünde gerçekleşen zincirleme kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

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İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir bölümünde 190 km hızla seyir halinde olan 34 GZF 390 plakalı araç kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Takla atan aracın arkasından gelen Mustafa Ç. (68) hakimiyetindeki 34 BD 3348 plakalı otomobil ile Ayhan K. kontrolündeki 35 UC 758 plakalı otomobil de devrilen araca çarptı.

Üç aracın karıştığı kazada, 34 GZF 390 plakalı otomobildek bulunan kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Jalal A. (25) ile kimliği tespit edilemeyen bir yolcu, Mustafa Ç'nin kullandığı araçta Mustafa Ç. ile Murat Sinan Ş, (49), Sibel Ç. (55), Behice Ç. (71), Ayhan K. yönetimindeki otomobilde de Egehan I. (33), yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahaline gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan Jalal A, Mustafa Ç, Murat Sinan Ş, Sibel Ç, Behice Ç. ve kimliği tespit edilemeyen kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sağlık ekiplerince ildeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Jalal A, Mustafa Ç, Murat Sinan Ş, Sibel Ç, Behice Ç. ve kimliği tespit edilemeyen kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.