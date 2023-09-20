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Eli kapıya sıkışan 6 yaşındaki çocuğun parmakları koptu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eli kapıya sıkışan 6 yaşındaki çocuğun parmakları koptu!

Bursa İnegöl'de eli kapıya sıkışan 6 yaşındaki çocuğun 3 parmağı koptu.

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Olay Akhisar mahallesi heyet sokaktaki bir evde meydana geldi. Evin bahçesinde oyun oynayan 6 yaşındaki Abdülkerim S., kapatmaya çalıştığı bahçenin demir kapısına sol elini sıkıştırdı.

Eli feci şekilde sıkışan çocuğun, 3 parmağı koptu. Acılar içinde kalan çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acildeki tedavinin ardından çocuk, kopan parmakları dikilmek üzere Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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