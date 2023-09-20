Beyoğlu'nda iki işadamı kavga etti! Ünlü işadamı silahla arkadaşını öldürdü

İSTANBUL Beyoğlu'nda bir otomobil firmasının bakım servisinin sahibi Suat Beker, iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı işadamı arkadaşı Haydar Arıcıoğlu'nu silahla vurdu. Hastaneye kaldırılan Haydar Arıcıoğlu hayatını kaybederken, Suat Beker polise teslim oldu. Beker, adliyeye çelik yelekle getirildi.

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İstanbul Beyoğlu'nda bir otomobil bakım servisinin sahibi Suat Beker, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı işadamı arkadaşı Haydar Arıcıoğlu'nu silahla vurarak öldürdü. Olay, dün saat 10.00 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Caddesi'ndeki otomobil servisinde meydana geldi.

Arkadaşını vurup polisi aradı

Yapılan incelemede, Suat B'nin (37) kendisine ait iş yerinde arkadaşı Haydar Arıcıoğlu'yla alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı, kavgaya dönüşen olayda Suat B'nin Arıcıoğlu'nu silahla yaraladığı ve sonrasında polise haber verdiği anlaşıldı. Olay yerine gelen polis Suat B'yi gözaltına alırken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen Arıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi.

İlk ifadesi: Otomobil alım satımı alacağı

Zanlı Suat B'nin emniyetteki ifadesinde, maktul Arıcıoğlu ile otomobil alım satım işi yaptıklarını, alacak meselesi nedeniyle olaydan bir gün önce de aralarında tartışma yaşandığını, olay günü yeniden tartıştıkları sırada maktulün kendisine silah çektiğini, bunun üzerine kendisinin de üzerindeki ruhsatlı tabancasıyla Arıcıoğlu'na ateş ettiğini, ardından da polisi aradığını söylediği bildirildi.

Poliste işlemleri tamamlandıktan Suat Beker çelik yelekle adliyeye sevk edildi.

Katil işadamına ait 11 silah ruhsatı varmış

Ekiplerce zanlının iş yerinde yapılan aramalarda olayda kullanılan ruhsatlı tabancanın dışında 8 tabanca, av tüfeği ve değişik çaplarda 1175 fişek ele geçirildi. Öte yandan, şüpheli Suat B'nin adına 9 tabanca, yivli ve yivsiz iki av tüfeği olmak üzere toplam 11 silah ruhsatı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.