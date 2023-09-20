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Zeytinyağı fiyatlarında rekor artış! Geçen sene 90 liraydı şimdi 200'ü aştı

Zeytinyağı fiyatlarında rekor artış! Geçen sene 90 liraydı şimdi 200'ü aştı

Balıkesir Burhaniye’de zeytin hasadına sayılı günler kala zeytinyağının toptan fiyatı 200 lirayı aştı. Fiyatların artması yaşanan kuraklığa bağlanırken, fiyat artışı ise üreticiyi sevindirdi. Burhaniye’deki işletmelerde zeytinyağının perakende satış fiyatı 250 lirayı buldu.

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde zeytinyağı fiyatlarındaki artış cep yakıyor. Geçtiğimiz yıl litresi 80-90 lira arasında olan zeytinyağının fiyatı bu yıl 200 lirayı aştı. Zeytinyağı üreticisi Uğur Özdemir, fiyat artışından memnun olduklarını belirtirken "Zeytinyağı fiyatlarının bu seviyeye gelmesi çiftçimiz açısından sevindirici bir şeydir. Önümüzdeki günlerde yeni hasada başlayacağız. Yeni hasatta zeytinyağı herhalde yüzde 20- 30 gibi bir değer kazanacak diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Üretici Turhan Güler, "Bu yıl zeytinyağı fiyatları global kuraklıktan dolayı bir hayli arttı. Bizim bölgemiz Kuzey Ege Bölgesi şu anda dünyada en kaliteli zeytinyağının çıktığı bölge. Şu anda bizim bölgemizden dünyanın her yerine zeytinyağı gönderiyoruz. Şu anda fiyatlar yükselişe geçti. Şu anda mevcut yağımızın litresini 200 lira seviyesinde satıyoruz ama fiyatlar 220, 230, 250 lira seviyesine geldi. Tabi bu üretici için müstahsil için çok iyi. Girdi maliyetleri yüksek olmasına rağmen fiyat yüksek olduğu için şu anda üretici seviniyor" dedi.

Uğur Özdemir ise "Dünyanın en kaliteli zeytinyağının üretildiği bölgemizde zeytinyağı fiyatlarının bu seviyeye gelmesi çiftçimiz açısından sevindirici bir şeydir. Önümüzdeki günlerde yeni hasada başlayacağız. Yeni hasatta zeytinyağı herhalde yüzde 20- 30 gibi bir değer kazanacak diye düşünüyoruz çünkü zeytin rekoltesi bizim bölgemizde biraz düşük. Düşük olduğu için zeytinyağı verimi az olacağı için fiyatlarında katlanması bekleniyor. Zeytinyağı inşallah altın yılını yaşayacak bundan sonra da. Çiftçinin yüzü gülecek. Herkes emeğinin karşılığına alacak diye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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