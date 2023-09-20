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Kırklareli’nde 22 kilo esrar ve 120 bin makaron ele geçirildi!

Kırklareli’nde 22 kilo esrar ve 120 bin makaron ele geçirildi!

Kırklareli’nin 3 ilçesinde jandarma ekipleri yaptıkları faaliyetlerde 22 kilo esrar ve 120 bin makaron ele geçirdi.

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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde 11-17 Eylül 2023 tarihleri arasında icra edilen faaliyetler sonucu Babaeski, Pınarhisar ve Lüleburgaz ilçesinde 5 uyuşturucu ve 1 kaçakçılık olayına müdahale edildi.

Jandarma çalışmalarında, 120 bin adet makaron, 22 kilo 600 gram kubar esrar 23 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayda 1 şahıs tutuklanarak Pınarhisar Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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