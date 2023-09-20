70 yaşındaki adam 60 metrelik uçuruma yuvarlandı!

Antalya'da 70 yaşındaki adam uçurum kenarında tuvalet ihtiyacını karşılarken 60 metrelik yükseklikten yuvarlanarak hayatını kaybetti

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Antalya’nın Aksu ilçesinde arkadaşıyla birlikte uçurum kenarına oturmaya gelen 70 yaşındaki adam, tuvalet ihtiyacını karşıladığı sırada 60 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlanarak hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 21.15 sıralarında Macun Mahallesi 2057. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Tanrıverdi (70) ve arkadaşı M.C. (63) uçurum kenarına gelerek oturmaya başladı. Bu sırada iddiaya göre tuvalet ihtiyacını karşılamak için ayağa kalkan Tanrıverdi, 60 metre yükseklikten aşağıya yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Tanrıverdi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.