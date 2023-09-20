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3 Bant Bilardo Artistik Dünya Şampiyonası, Ankara'da başladı

3 Bant Bilardo Artistik Dünya Şampiyonası, Ankara'da başladı

Ankara'da düzenlenen 3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası'nda artistik kategorisi maçları başladı.

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Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde 6 Eylül'de başlayan organizasyonun artistik kategorisinde 32 sporcu mücadele ediyor.

Şampiyonada Türkiye adına milli sporcular Barış Cin, Mehmet Sezer, Serdar Gümüş, Hacı Arap Yaman ve Tuncay Gülay başarı kovalayacak.

3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası, 23 Eylül Cumartesi günü artistik kategorisinde dereceye girecek sporculara verilecek ödüllerin ardından sona erecek.

Organizasyonda 6-10 Eylül tarihlerinde erkekler kategorisi maçları yapılırken, 15-17 Eylül tarihlerinde gençler, 12-14 Eylül tarihlerinde de kadınlar kategorisinde mücadele gerçekleştirilmişti.

Erkeklerde Tayfun Taşdemir, gençlerde ise Burak Haşhaş'ın bronz madalya kazandığı organizasyonda, kadınlarda da Gülşen Degener çeyrek finale çıkma başarısı göstermişti.

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