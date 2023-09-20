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Başıboş köpekler için yeni önlemler alındı

Başıboş köpekler için yeni önlemler alındı

Başıboş sokak köpekleri uzun süredir tartışma konusu. Soruna çözüm bulabilmek için 3 bakanlık harekete geçti. Bu köpekler için toplanma ve kısırlaştırma merkezlerinin oluşturulması öneriler arasında.

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Başıboş sokak köpeklerine karşı yeni tedbirler yolda. 3 bakanlık, sorunun çözümü için birlikte çalışacak.Türkiye gazetesinin haberine göre; Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde çözüm önerilerini oluşturmak için bir komisyon kuruldu.

İçişleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıklarından temsilcilerin yer aldığı komisyon, alınacak çerçeve tedbirleri belirledi.

Buna göre, başıboş köpekler hızla kısırlaştırılacak. Evcil hayvanlarını sokağa terk edenlere yönelik daha caydırıcı tedbirler alınacak.

Köpeklerin sahiplendirilmesi teşvik edilecek. Büyükşehirler başta olmak üzere illerde ve ilçelerde toplanma ve kısırlaştırma merkezlerinin kurulması da öneriler arasında.

Barınak açılması ve kısırlaştırma işlemlerinde de yeni bi uygulama söz konusu.

Maliyetlerin yüksek olması nedeniyle belediyelerin bu sorumluluğu yerine getiremezse bu işlemeri Tarım ve Orman Bakanlığı yapacak.

Bakanlığa ait bazı arazilerin toplanma merkezi ve barınak olarak kullanılmasının önü açılacak.

Kısırlaştırma uygulamaları konusunda veterinerlik fakültelerinden de tıbbi destek alınacak.

Söz konusu tedbirlere ilişkin, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kabine toplantısında bir sunum yapması da bekleniyor.

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