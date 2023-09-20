Türk Dünyası, İzmir‘de Yörük Türkmen Toyunda Buluşuyor

Çepni Dernekleri Federasyonu ve Erdebil Horasan Alevi Ocakları işbirliği ile düzenlenen etkinlik, Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla karşılıyor.

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İzmir, 21-24 Eylül 2023 tarihlerinde Türk dünyasının dikkatini üzerine çekecek.

Marmara’dan Ege’ye, Doğu Anadolu’dan Güneydoğu Anadolu’ya, İç Anadolu’dan Akdeniz’e, Karadeniz’den tüm Türk dünyasına kadar uzanan coğrafyalardan gelen kardeşler, İzmir Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Merkezi’nde gerçekleşecek İzmir Yörük Türkmen Toyunda buluşacaklar.

Bu tarihi etkinlik, Türk dünyasının zengin kültürel mirasını ve birliğini kutlamak için bir fırsat sunuyor.