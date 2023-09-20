BIST 7.860
DOLAR 27,04
EURO 28,93
ALTIN 1.681,24
HABER /  SPOR

Beşiktaş'ın Club Brugge maçı kamp kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ın Club Brugge maçı kamp kadrosu açıklandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında yarın Belçika ekibi Club Brugge'e konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Abone ol

Siyah-beyazlı takımda Tayfur Bingöl, Club Brugge maçının kamp kadrosunda yer almadı. Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği kadroda şu isimler bulunuyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Eric Bailly, Jackson Muleka, Jean Onana, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy.

ÖNCEKİ HABERLER
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kıdem tazminatını nasıl etkileyecek?
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kıdem tazminatını nasıl etkileyecek?
Negehan Alçı'nın paylaşımı olay oldu Farah Zeynep Abdullah suç duyurusunda bulundu
Negehan Alçı'nın paylaşımı olay oldu Farah Zeynep Abdullah suç duyurusunda bulundu
Türk Dünyası, İzmir‘de Yörük Türkmen Toyunda Buluşuyor
Türk Dünyası, İzmir‘de Yörük Türkmen Toyunda Buluşuyor
Kastamonu Şeker Fabrikasında pancar alım kampanyası başladı
Kastamonu Şeker Fabrikasında pancar alım kampanyası başladı
Antalya'da çiftçi su bulmak için sondaj yaptırdı! Çıkan herkesi şoke etti
Antalya'da çiftçi su bulmak için sondaj yaptırdı! Çıkan herkesi şoke etti
Suya yüzde 19'luk zam! Ekim ayında yeni tarife başlıyor
Suya yüzde 19'luk zam! Ekim ayında yeni tarife başlıyor
Şanlıurfa'da bamya tarlasına Hint keneviri operasyonu!
Şanlıurfa'da bamya tarlasına Hint keneviri operasyonu!
ABD ve Çin'den "iklim değişikliğiyle mücadelede işbirliği" mesajı
ABD ve Çin'den "iklim değişikliğiyle mücadelede işbirliği" mesajı
"8. Gelibolu Maratonu" pazar günü koşulacak
"8. Gelibolu Maratonu" pazar günü koşulacak
3 Bant Bilardo Artistik Dünya Şampiyonası, Ankara'da başladı
3 Bant Bilardo Artistik Dünya Şampiyonası, Ankara'da başladı
Okulların ilk haftasında 53 bin araç denetlendi
Okulların ilk haftasında 53 bin araç denetlendi
70 yaşındaki adam 60 metrelik uçuruma yuvarlandı!
70 yaşındaki adam 60 metrelik uçuruma yuvarlandı!