BIST 7.860
DOLAR 27,04
EURO 28,92
ALTIN 1.680,82
HABER /  MEDYA

Sezen Aksu Merdan Yanardağ'a kabus gibi çöktü 30 bin TL'ye itiraz etti 100 bin TL istedi

Sezen Aksu Merdan Yanardağ'a kabus gibi çöktü 30 bin TL'ye itiraz etti 100 bin TL istedi

Ünlü şarkıcı Sezen Aksu, gazeteci Merdan Yanardağ’a açtığı tazminat davasında kazandığı 30 bin lirayı istinafa taşıyarak 100 bin lira talep etti.

Abone ol

2010 yılında yapılan anayasa değişikliği referandumuna destek veren ünlü sanatçı Sezen Aksu, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle gazeteci Merdan Yanardağ'a 100 bin lira talebiyle açtığı hakaret davasında 30 bin lira tazminat kazanmıştı.

Sezen Aksu, davayı kazanmasının ardından tutuklu bulunan Yanardağ’ı icraya vermişti.

Yanardağ'ın avukatları icra kararını istinafa taşırken Sezen Aksu'dan karşı hamle geldi

Yanardağ’ın avukatları icra kararını istinafa taşırken, Sezen Aksu da karşı istinaf yoluna giderek mahkemenin 30 bin lira tazminat kararının bozulup en başta talep edildiği üzere 100 bin lira olarak ödenmesini istedi.

Merdan Yanardağ Abdullah Öcalan'a tecritin kaldırılmasını istemişti

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili yaptığı açıklamaları gerekçe gösterilerek tutuklanmıştı.

Merdan Yanardağ, Tele1’de ekrana gelen “4 soru 4 yanıt” programında Abdullah Öcalan’ın tecritinin kaldırılması gerektiğini söylemişti.
“İmralı’ya baktığımız zaman, 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, 25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum" diyen Yanardağ, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

“Türkiye’de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vs. Abdullah Öcalan’a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. O izliyor mu izlemiyor mu bilmiyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti: İstanbul ve Ankara, Ekrem Bey ve Mansur Bey'den daha iyisini hak ediyor
İYİ Parti: İstanbul ve Ankara, Ekrem Bey ve Mansur Bey'den daha iyisini hak ediyor
İzinler alındı deneme uçuşları yapıldı! Belediye başkanı duyurdu: Yakında başlıyor
İzinler alındı deneme uçuşları yapıldı! Belediye başkanı duyurdu: Yakında başlıyor
Üst geçidi kullanmadı böyle oldu! Düzce'de feci kaza
Üst geçidi kullanmadı böyle oldu! Düzce'de feci kaza
İsveç Yüksek Mahkemesi'nden PKK'dan yargılanan kişi hakkında Türkiye'ye bir iyi bir kötü haber
İsveç Yüksek Mahkemesi'nden PKK'dan yargılanan kişi hakkında Türkiye'ye bir iyi bir kötü haber
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: Atatürk'e hakaret eden Kuveytli hakkında suç duyurusu
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: Atatürk'e hakaret eden Kuveytli hakkında suç duyurusu
Başıboş köpekler için yeni önlemler alındı
Başıboş köpekler için yeni önlemler alındı
Kayseri'de ev sahibiyle tartışan kiracı oturduğu evi ateşe verdi
Kayseri'de ev sahibiyle tartışan kiracı oturduğu evi ateşe verdi
Beşiktaş'ın Club Brugge maçı kamp kadrosu açıklandı
Beşiktaş'ın Club Brugge maçı kamp kadrosu açıklandı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kıdem tazminatını nasıl etkileyecek?
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kıdem tazminatını nasıl etkileyecek?
Negehan Alçı'nın paylaşımı olay oldu Farah Zeynep Abdullah suç duyurusunda bulundu
Negehan Alçı'nın paylaşımı olay oldu Farah Zeynep Abdullah suç duyurusunda bulundu
Türk Dünyası, İzmir‘de Yörük Türkmen Toyunda Buluşuyor
Türk Dünyası, İzmir‘de Yörük Türkmen Toyunda Buluşuyor
Kastamonu Şeker Fabrikasında pancar alım kampanyası başladı
Kastamonu Şeker Fabrikasında pancar alım kampanyası başladı