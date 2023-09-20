BIST 7.860
DOLAR 27,04
EURO 28,93
ALTIN 1.681,24
HABER /  POLİTİKA

İYİ Parti: İstanbul ve Ankara, Ekrem Bey ve Mansur Bey'den daha iyisini hak ediyor

İYİ Parti: İstanbul ve Ankara, Ekrem Bey ve Mansur Bey'den daha iyisini hak ediyor

Meral Akşener'in yeni prenslerinden İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Mustafa Veysel Güldoğan, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na şok sözler! Güldoğan, "İstanbul ve Ankara, Ekrem Bey ve Mansur Bey'den daha iyisini hak ediyor. Kimse vazgeçilmez değildir" dedi..

Abone ol

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Mustafa Veysel Güldoğan, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun yeterli siyasi anlayışta olmadığını söyledi, “İnsanlar daha iyisini hak ediyor” dedi. Gündoğan, CHP yönetimine de ağır eleştiriler getirdi. 

CHP'nin amacı seçim kazanmaktan ziyade...

Gazeteci Nevşin Mengü'nün Youtube kanalında soruları cevaplayan Güldoğan, "İYİ Parti tabanının CHP ile olan ittifaktan çok mutlu olduğunu kimse söyleyemez. Bu süreç İYİ Parti tabanına şunu net bir şekilde söyledi: CHP'nin amacı seçim kazanmaktan ziyade kendi kafalarındaki dünyada kendi hedeflerine göre hareket etmekti" ifadelerini kullandı. 

Ankara ve İstanbul daha iyisini hak ediyor

Nevşin Mengü‘nün daha önce kazanmaları için çalıştıkları isimlerin karşısına nasıl yeni aday çıkaracakları sorusu üzerine Güldoğan, "Ekrem Bey’in adaylığı henüz kesin değil diye biliyorum. Daha iyi bir aday varken daha önce biriyle çalıştık diye daha kötüsüne neden insanlar razı olsun. İstanbul ve Ankara, Ekrem Bey ve Mansur Bey'den daha iyisini hak ediyor." dedi.

Kimse vazgeçilmez değildir...

Nevşin Mengü'nün “Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş‘ı yetersiz mi buluyorsunuz?” sorusuna ise Güldoğan'ın cevabı şöyle oldu: "Her zaman daha iyisi vardır, kimse vazgeçilmez değildir. Ekrem Bey ve Mansur Bey yeterli siyasi anlayışta olup halkın taleplerini dinleseydiler bugün Türkiye çok başka bir noktada olacaktı."

Samimilerse aday çıkartmasınlar!

İYİ Partili Güldoğan, CHP yönetimine ise Mart 2024 seçimleri için şu çağrıyı yaptı: "CHP yönetimi samimiyse, dertleri kendi menfaatleri değil de bu şehirlerin Ak Parti yönetiminden kurtulması ise, geçen seçimde bizim yaptığımızı CHP de yapabilir. Samimi olduklarını göstersinler, kaybedilebileceğini düşündükleri yerlerde İyi Parti’nin karşısında aday çıkartmasınlar."

ÖNCEKİ HABERLER
İzinler alındı deneme uçuşları yapıldı! Belediye başkanı duyurdu: Yakında başlıyor
İzinler alındı deneme uçuşları yapıldı! Belediye başkanı duyurdu: Yakında başlıyor
Üst geçidi kullanmadı böyle oldu! Düzce'de feci kaza
Üst geçidi kullanmadı böyle oldu! Düzce'de feci kaza
İsveç Yüksek Mahkemesi'nden PKK'dan yargılanan kişi hakkında Türkiye'ye bir iyi bir kötü haber
İsveç Yüksek Mahkemesi'nden PKK'dan yargılanan kişi hakkında Türkiye'ye bir iyi bir kötü haber
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: Atatürk'e hakaret eden Kuveytli hakkında suç duyurusu
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: Atatürk'e hakaret eden Kuveytli hakkında suç duyurusu
Başıboş köpekler için yeni önlemler alındı
Başıboş köpekler için yeni önlemler alındı
Kayseri'de ev sahibiyle tartışan kiracı oturduğu evi ateşe verdi
Kayseri'de ev sahibiyle tartışan kiracı oturduğu evi ateşe verdi
Beşiktaş'ın Club Brugge maçı kamp kadrosu açıklandı
Beşiktaş'ın Club Brugge maçı kamp kadrosu açıklandı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kıdem tazminatını nasıl etkileyecek?
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kıdem tazminatını nasıl etkileyecek?
Negehan Alçı'nın paylaşımı olay oldu Farah Zeynep Abdullah suç duyurusunda bulundu
Negehan Alçı'nın paylaşımı olay oldu Farah Zeynep Abdullah suç duyurusunda bulundu
Türk Dünyası, İzmir‘de Yörük Türkmen Toyunda Buluşuyor
Türk Dünyası, İzmir‘de Yörük Türkmen Toyunda Buluşuyor
Kastamonu Şeker Fabrikasında pancar alım kampanyası başladı
Kastamonu Şeker Fabrikasında pancar alım kampanyası başladı
Antalya'da çiftçi su bulmak için sondaj yaptırdı! Çıkan herkesi şoke etti
Antalya'da çiftçi su bulmak için sondaj yaptırdı! Çıkan herkesi şoke etti