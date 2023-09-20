Stefan Kuntz A Milli Takım'dan resmen kovuldu! İşte yerine gelecek isim

Günlerdir A Milli TAkım Teknik Direktörlüğü görevinden gönderileceği konuşulan Stefan Kuntz'la ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan resmi açıklama geldi. TFF, Stefan Kuntz döneminin sona erdiğini duyurdu. Kuntz'un yerine gelecek isim de belli oldu...

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A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu, Alman hocayla gerçekleşen görüşme sonrası yaptığı açıklamada Kuntz döneminin bittiğini duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile bugün yapmış olduğu değerlendirme toplantısının ardından Sayın Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yolların ayrılması konusunda mutabakata varmıştır. Sayın Stefan Kuntz'a, A Milli Futbol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."

Alman Hoca, Riva'daki görüşmenin ardından tesislerden böyle ayrıldı.

20 Eylül'de başladı 20 Eylülde kovuldu

Şenol Güneş'in ardından resmi olarak 20 Eylül 2021'de düzenlenen törenle göreve getirilen Stefan Kuntz'la yollar 20 Eylül 2023'te ayrıldı.

Tam 2 yıl süren Kuntz döneminde ay-yıldızlı ekip, ilk maçına 8 Ekim 2021'de Norveç karşısında çıktı. İstanbul'da oynanan Dünya Kupası Eleme Grubu mücadelesi 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Kuntz'un milli takımın başında çıktığı son maç ise Japonya ile Belçika'da oynanan hazırlık karşılaşması oldu. Milliler, bu karşılaşmadan 4-2 mağlup ayrıldı.

Eylül 2019'da Milli Takım'da göreve başlayan Stefan Kuntz, takımın başında çıktığı 20 maçta 1.95 puan ortalaması tutturdu. Milliler bu 20 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Kuntz'un yerine İtalyan Montella A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için TFF yöneticileri geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'u çalıştıran ve Akdeniz ekibinde gösterdiği performansla takdir toplayan Vincenzo Montella isminde birleşti. İtalyan teknik adamla ülkesindeki ilk görüşme olumlu geçerken taraflar anlaşma şartlarında uzlaştı. Montella'nın yarın İstanbul'a geleceği öğrenildi. TFF adına tüm görüşmeleri Başkan Vekili Mustafa Eröğüt gerçekleştirdi.

"Kuntz kendi bacağına ateş etti" demişti

Milli takımda 20 maça çıkan Kuntz 1.95 ortalaması elde etmişti. 60 yaşındaki çalıştırıcı EURO 2024 Elemeleri grup aşamasında Ermenistan mağlubiyeti sonrası eleştirilmişti. Kuntz yönetimindeki milliler Ermenistan sonrası Japonya ile özel maça çıkmış ve 3-2 mağlup olmuştu.

Bu maçın ardından Kuntz oyuncuları suçlayıcı açıklamalar yapmış, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise "Kuntz kendi bacağına ateş etti" yorumunda bulunmuştu.