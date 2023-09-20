BIST 7.828
DOLAR 27,04
EURO 28,96
ALTIN 1.680,10
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Giresun'da bahçedeki su deposuna düşen kadın AFAD ve İtfaiye ekipleri kurtardı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Giresun'da bahçedeki su deposuna düşen kadın AFAD ve İtfaiye ekipleri kurtardı!

Giresun Alınca köyünde dengesini kaybederek evinin bahçesindeki su deposuna düşen 58 yaşındaki kadın AFAD ve İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Alınca köyünde Meliha Alkan (58) isimli kadın bugün öğle saatlerinde evinin bahçesinde bulunan su deposunun içine dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu düştü.

Yakınlarının 112'ye haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, İtfaiye ve AFAD ekipleri ile birlikte sağlık ekipleri gönderildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından ortak yürütülen çalışma sonucu Alkan, bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye gönderildi. Alkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya Gazipaşa’da şap aşısı yapılmaya başlandı!
Antalya Gazipaşa’da şap aşısı yapılmaya başlandı!
Artvin’de 10 Hektarlık alanda Millet Ormanı oluşturulacak
Artvin’de 10 Hektarlık alanda Millet Ormanı oluşturulacak
Merzifon'da yanan otomobilde ölü bulundu sağlık ekipleri inceledi gerçek ortaya çıktı
Merzifon'da yanan otomobilde ölü bulundu sağlık ekipleri inceledi gerçek ortaya çıktı
Denizli'de FETÖ hükümlüsü olan 7 kişi yakalandı!
Denizli'de FETÖ hükümlüsü olan 7 kişi yakalandı!
Kontrolden çıkan kamyonet sürücü adayının kullandığı otomobile çarptı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan kamyonet sürücü adayının kullandığı otomobile çarptı: 3 yaralı
Antalya'da 200 hekim "Beyaz Reform"la kamu hastanelerine döndü!
Antalya'da 200 hekim "Beyaz Reform"la kamu hastanelerine döndü!
McLaren, Oscar Piastri'nin kontratını uzattı!
McLaren, Oscar Piastri'nin kontratını uzattı!
Düzce'de hapisten kaçan hükümlüler aranıyor!
Düzce'de hapisten kaçan hükümlüler aranıyor!
İran günlük petrol üretimini artıracağını duyurdu!
İran günlük petrol üretimini artıracağını duyurdu!
Kosova İçişleri Bakanı Sveçla'dan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e gözaltı uyarısı
Kosova İçişleri Bakanı Sveçla'dan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e gözaltı uyarısı
Stefan Kuntz A Milli Takım'dan resmen kovuldu! İşte yerine gelecek isim
Stefan Kuntz A Milli Takım'dan resmen kovuldu! İşte yerine gelecek isim
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Bundan sonra söz 'elif' olacağım
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Bundan sonra söz 'elif' olacağım