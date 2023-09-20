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Fatih Erbakan'dan 31 Mart'ta çıtayı daha ileri taşıma sözü

Fatih Erbakan'dan 31 Mart'ta çıtayı daha ileri taşıma sözü

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bugün yaptığımız çalışmalarla önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmalarla 14 Mayıs'taki çıtayı 31 Mart'ta daha da ileriye taşımak için gayret edeceğiz." dedi.

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Erbakan, "Anadolu Buluşmaları" başlıklı program kapsamında Zeytinburnu'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

İlk olarak Zeytinburnu'nda partisinin ilçe binasına gelen Erbakan, burada yaptığı konuşmada, "Anadolu Buluşmaları"nı sürdüreceklerini, bugün Avrupa Yakası'nda yarın ise Anadolu Yakası'nda yapacaklarını söyledi.

Bu ziyaretlerin aynı zamanda gecikmiş bir teşekkür ziyareti olduğunu dile getiren Erbakan, milletvekili olarak seçildiğini, seçim başarısında STK'lerin de büyük bir payı olduğunu ifade etti.

Erbakan, ekimde Meclisin yeniden açılmasıyla yoğun bir çalışma gerçekleştireceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün yaptığımız çalışmalarla önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmalarla 14 Mayıs'taki çıtayı 31 Mart'ta daha da ileriye taşımak için gayret edeceğiz. 31 Mart'ta da yine 14 Mayıs'ta olduğu gibi seçimlere damgamızı vurarak Yeniden Refah Partimizin, Milli Görüş'ün büyük bir başarısını ortaya koyarak yerel yönetimlerde Milli Görüş iktidarına inşallah vesile olacağız. Yeniden Refah Partimizin yeni dönemdeki hedefi asıl olarak budur, çıtayı 14 Mayıs'tan daha da ileriye taşımak, daha büyük bir başarıyı ortaya koymak."

Ekonomi alanında hükümetin attığı adımları yakından takip ettiklerinden söz eden Erbakan, yapıcı bir şekilde eleştiride bulunduklarını kaydetti.

Yerel yönetimler için aday belirlerken ince eleyip sık dokuduklarının altını çizen Erbakan, teşkilatlarının sesini dinleyerek çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Erbakan, partiye yeni üye olanlara rozet taktıktan sonra Zeytinburnu esnafını ziyaret etti.

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