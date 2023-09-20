BIST 7.828
DOLAR 27,04
EURO 28,96
ALTIN 1.680,10
HABER /  SPOR

Trendyol Süper Lig’de 6. hafta hakemleri açıklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Trendyol Süper Lig’de 6. hafta hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklanırken, RAMS Başakşehir - Galatasaray maçını hakem Kadir Sağlam’ın yöneteceği duyuruldu.

Abone ol

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında 22, 23, 24 ve 25 Eylül’de oynanacak olan karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. TFF resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, 23 Eylül Cumartesi günü oynanacak olan Başakşehir - Galatasaray mücadelesinde hakem Kadir Sağlam’ın düdük çalacağı belirtildi.

Süper Lig’in 6. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

22 Eylül Cuma
20.00 Gaziantep FK - İstanbulspor: Murat Erdoğan

23 Eylül Cumartesi
17.00 Pendikspor - Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu
17.00 Çaykur Rizespor - Sivasspor: Burak Pakkan
20.00 Başakşehir - Galatasaray: Kadir Sağlam
20.00 Antalyaspor - Samsunspor: Arda Kardeşler

24 Eylül Pazar
17.00 Beşiktaş - Kayserispor: Ali Şansalan
17.00 MKE Ankaragücü - Konyaspor: Erkan Özdamar
20.00 Kasımpaşa - Adana Demirspor: Yasin Kol
20.00 Alanyaspor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

25 Eylül Pazartesi
20.00 Hatayspor - Trabzonspor: Burak Şeker

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da temizlik işçisi 7 milyon liralık çek buldu, gitti polise teslim etti!
Antalya'da temizlik işçisi 7 milyon liralık çek buldu, gitti polise teslim etti!
CHP'li Özgür Özel'den Silivri Cezaevi'nde ziyaret turu!
CHP'li Özgür Özel'den Silivri Cezaevi'nde ziyaret turu!
Malatya Şeker Fabrikası’nda 68. pancar alım kampanyası başladı
Malatya Şeker Fabrikası’nda 68. pancar alım kampanyası başladı
Giresun'da bahçedeki su deposuna düşen kadın AFAD ve İtfaiye ekipleri kurtardı!
Giresun'da bahçedeki su deposuna düşen kadın AFAD ve İtfaiye ekipleri kurtardı!
İSPARK katlı otoparkında onlarca sıfır araç görüntülendi
İSPARK katlı otoparkında onlarca sıfır araç görüntülendi
Antalya Gazipaşa’da şap aşısı yapılmaya başlandı!
Antalya Gazipaşa’da şap aşısı yapılmaya başlandı!
Artvin’de 10 Hektarlık alanda Millet Ormanı oluşturulacak
Artvin’de 10 Hektarlık alanda Millet Ormanı oluşturulacak
Merzifon'da yanan otomobilde ölü bulundu sağlık ekipleri inceledi gerçek ortaya çıktı
Merzifon'da yanan otomobilde ölü bulundu sağlık ekipleri inceledi gerçek ortaya çıktı
Denizli'de FETÖ hükümlüsü olan 7 kişi yakalandı!
Denizli'de FETÖ hükümlüsü olan 7 kişi yakalandı!
Kontrolden çıkan kamyonet sürücü adayının kullandığı otomobile çarptı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan kamyonet sürücü adayının kullandığı otomobile çarptı: 3 yaralı
Antalya'da 200 hekim "Beyaz Reform"la kamu hastanelerine döndü!
Antalya'da 200 hekim "Beyaz Reform"la kamu hastanelerine döndü!
McLaren, Oscar Piastri'nin kontratını uzattı!
McLaren, Oscar Piastri'nin kontratını uzattı!