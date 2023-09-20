Trendyol Süper Lig’de 6. hafta hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklanırken, RAMS Başakşehir - Galatasaray maçını hakem Kadir Sağlam’ın yöneteceği duyuruldu.

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Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında 22, 23, 24 ve 25 Eylül’de oynanacak olan karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. TFF resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, 23 Eylül Cumartesi günü oynanacak olan Başakşehir - Galatasaray mücadelesinde hakem Kadir Sağlam’ın düdük çalacağı belirtildi.

Süper Lig’in 6. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

22 Eylül Cuma

20.00 Gaziantep FK - İstanbulspor: Murat Erdoğan

23 Eylül Cumartesi

17.00 Pendikspor - Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu

17.00 Çaykur Rizespor - Sivasspor: Burak Pakkan

20.00 Başakşehir - Galatasaray: Kadir Sağlam

20.00 Antalyaspor - Samsunspor: Arda Kardeşler

24 Eylül Pazar

17.00 Beşiktaş - Kayserispor: Ali Şansalan

17.00 MKE Ankaragücü - Konyaspor: Erkan Özdamar

20.00 Kasımpaşa - Adana Demirspor: Yasin Kol

20.00 Alanyaspor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

25 Eylül Pazartesi

20.00 Hatayspor - Trabzonspor: Burak Şeker