Telefon dolandırıcılarının hedefi bu defa yaşlı çift oldu!

Kastamonu İnebolu'da telefon dolandırıcılarının hedefi olan yaşlı çift polise koştu. İnternet bankacılığı bilgileri ele geçirilen yaşlı çiftin dolandırılmasına polis ekipleri engel oldu.

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Olay, İnebolu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede yaşayan R.K. ve N.K. isimli yaşlı çiftin telefon dolandırıcıları tarafından dolandırılmaya çalışıldığı bilgisine ulaşan İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Hızlı bir şekilde çiftin evine giden ekipler, R.K. ve N.K.’nin telefonda biri ile konuştuğunu gördü. Çifte dolandırıcıların kendilerini aramış olabileceğini söyleyen ekipler, telefonu kapattırarak birlikte bankaya gitti.

Bankada yapılan kontrollerde dolandırıcıların çiftin internet bankacılığı bilgilerini ele geçirdiğini ve 40 bin TL’lik kredi işlemi yaptıklarını belirledi. İşlem iptal edilerek çiftin dolandırılması önlendi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.