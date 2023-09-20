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Özgür Özel bana bakanlık teklif etti! Selçuk Özdağ'dan yeni ifşaat

Özgür Özel bana bakanlık teklif etti! Selçuk Özdağ'dan yeni ifşaat

CHP Genel Başkan adayı ve Grup Başkanı Özgür Özel, ittifak partilerine 39 milletvekili verilmesini eleştirirken, Gelecek Partili Selçuk Özdağ'la yaptıkları görüşmeyi ve onun Manisa'dan aday olmasını nasıl engellediğini anlattı. Selçuk Özdağ, "Özgür Özel o görüşmede bana Esnaf ve Kefalet Bakanlığı'ı önerdi" dedi.

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CHP listelerinden Meclis'e giren eski Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Genel Başkanı adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in, "Başka partilere verilen 39 milletvekilini duyduk, inanamadık. Selçuk Özdağ'ın Manisa'dan aday yapılmaması için kendisiyle toplantı yaptım" dedi.

Yeni bakanlık kuruyoruz, siz bakan olun

Selçuk Özdağ ise Özgür Özel'in anlattıklarına itiraz ederek o toplantıda Özgür Özel'in kendisine, "Esnaf Kefalet Bakanlığı'nın teklif edildiğini" söyledi. Özdağ, Özel'in, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde, Ticaret, Esnaf ve Kefalet Bakanlığı kuruyoruz. Bu bakanlığı ikiye bölelim ve burada siz bakan olun" dediğini ileri sürdü.

Rezerv koyarsanız bağımsız girerim

Selçuk Özdağ, o toplantıda Özel'e, "Burada ben milletvekilliğinden başka bir şey düşünmüyorum. Hatta siz bana rezerv koyarsanız ben de bağımsız girerim" dediğini söyledi. Özdağ, sonrasında Özel'in kendisine Manisa'da beşinci sırayı önerdiğini aktardı.

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